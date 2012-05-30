〔中国货币市场〕七天回购利率重回跌势,与隔夜利差缩窄抑制续降空间(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海5月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.
"资金面应该不会变紧了,否则就和央行的政策方向不一致,"华东一银行交易员称.
他认为,此前回购利率七天期品种与隔夜品种利差偏大,随着七天品种震荡回落,两者利差水平已逐渐回归正常.
他并指出,从公开市场近期净回笼的情况看,央行也不愿看到流动性过于泛滥,更倾向于将资金面维持在一个相对宽裕的格局,"七天(回购利率)也不会下太多,否则央行要(在公开市场)加大回笼了."
跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.[CN/MMTCN]
目前七天期回购加权利率较隔夜品种利差约在43个bp左右,上日约为67个bp.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9132 1.9118 +0.14 4,940.45
七天CN7DRP=CFXS 2.3437 2.5856 -24.19 612.05
14天CN14DRP=CFXS 2.5864 2.6594 -7.3 38.07
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9261 1.9267 -0.06 1,984.51
七天CHICNY7D=CFXS 2.3551 2.5888 -23.37 123.78
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.7850 1.9900 +179.50 273.96
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7500 2.3150 +43.50 81.48
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7050 2.0000 +70.50 0.17
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9365 1.9365 0.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.3300 2.6000 -27.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.6300 2.6700 -4.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 1.9058 1.9042 +0.16
七天SHICNYSWD= 2.3217 2.5733 -25.16
三个月SHICNY3MD= 4.2213 4.232 -1.07
===============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。