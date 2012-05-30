〔路透基点〕和记黄埔又寻银团贷款,用于旗下瑞典公司再融资

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---汤森路透旗下基点报导,和记黄埔再次进入银团贷款市场,两周前刚有报导称其香港子公司和记电讯正寻求65亿港元再融资.
银行业消息人士称,和记黄埔此番欲筹得105亿瑞典克朗(14.6亿美元)三年期贷款,用于瑞典附属公司Hi3G Access AB的再融资.
消息人士表示,有六家银行牵头此次贷款,包括澳新银行、花旗集团、法国东方汇理银行、Handlesbanken、瑞典北欧斯安银行和瑞典银行(Swedbank).
一名消息人士称,这六家银行正邀请其它银行加入银团.
据悉,所筹资金将用于偿还2009年12月签订的105亿瑞典克朗贷款,这笔旧贷含全部费用在内的价码约为210个基点,利率为瑞典克朗伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点.
2009年贷款曾有18家银行参与,包括澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、法国东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、Handelsbanken、汇丰、荷兰国际集团、Intesa Sanpaolo、北欧联合银行(Nordea)、苏格兰皇家银行、Scotiabank、法国兴业银行和Svensk Exportkredit.
消息人士称,新贷款条款将与2009年贷款类似,后者是由Hi3G的所有方--银瑞达(Investor AB)与和记黄埔作担保.两者分别持有40%和60%股份.
消息称,新贷款协商中的价码据称可能在200个基点左右,与和记电讯65亿港元贷款接近.
和记电讯65亿港元三年期再融资贷款的利率是香港银行同业拆借利率(Hibor)加码160个基点,含全部费用价码是200个基点,预付费用为120个基点.(完)
编译 程琳; 审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。