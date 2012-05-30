〔路透基点〕和记黄埔又寻银团贷款,用于旗下瑞典公司再融资

路透香港5月30日电---汤森路透旗下基点报导,和记黄埔再次进入银团贷款市场,两周前刚有报导称其香港子公司和记电讯正寻求65亿港元再融资.

银行业消息人士称,和记黄埔此番欲筹得105亿瑞典克朗(14.6亿美元)三年期贷款,用于瑞典附属公司Hi3G Access AB的再融资.

消息人士表示,有六家银行牵头此次贷款,包括澳新银行、花旗集团、法国东方汇理银行、Handlesbanken、瑞典北欧斯安银行和瑞典银行(Swedbank).

一名消息人士称,这六家银行正邀请其它银行加入银团.

据悉,所筹资金将用于偿还2009年12月签订的105亿瑞典克朗贷款,这笔旧贷含全部费用在内的价码约为210个基点,利率为瑞典克朗伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点.

2009年贷款曾有18家银行参与,包括澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、法国东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、Handelsbanken、汇丰、荷兰国际集团、Intesa Sanpaolo、北欧联合银行(Nordea)、苏格兰皇家银行、Scotiabank、法国兴业银行和Svensk Exportkredit.

消息人士称,新贷款条款将与2009年贷款类似,后者是由Hi3G的所有方--银瑞达(Investor AB)与和记黄埔作担保.两者分别持有40%和60%股份.

消息称,新贷款协商中的价码据称可能在200个基点左右,与和记电讯65亿港元贷款接近.

和记电讯65亿港元三年期再融资贷款的利率是香港银行同业拆借利率(Hibor)加码160个基点,含全部费用价码是200个基点,预付费用为120个基点.(完)