《热点透视》欧洲银行业必须停止愚弄存款人

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen/Fiona Maharg Bravo 编译 王冠中

路透伦敦/马德里5月29日电---欧洲银行业把零售业务客户当作布偶在愚弄.西班牙等地的银行业者把越来越多的自家债券卖给一知半解的零售客户.不管怎么看,这样的投资都是不明智的,而且也使得政府想让债权人承受更多损失并减轻纳税人负担的努力更加复杂化.

西班牙的银行向来以能够向零售客户出售各类型金融商品而自豪.但这样的关系已经变得太过舒适.银行业推广了数以十亿欧元计的债券和复合型金融产品,而这些产品现在已无流动性.根据巴克莱资本,在西班牙银行业发行的650亿欧元未到期次级债中,有62%是由零售客户持有.意大利和法国等国的银行业长久以来也同样在向散户投资人出售无担保债券.

在资本市场基本上对银行关上大门之际,这样的操作让银行能够增加资本并达到融资需求.较存款利率更具吸引力的高昂票面利率,让这些债券炙手可热.

但这样的做法有一些缺陷.首先,这并未增加银行可用的资金池规模:流入这些债券的资金通常是来自存款帐户.其二,这些投资看来越来越不稳当:部分西班牙银行已将优先股转换成普通股(当然是以不错的条件转换),或者已停止支付票息.西班牙银行客户协会Adicae在法庭上指控28家银行"滥用优先股".

但最大的问题是,零售业务存款人也成了债券持有人,使得政府更难要求民间部门投资人承担损失.拿BFA/Bankia(BKIA.MC)来看,该行接受了纳税人190亿欧元的金援,而如果将该行40亿欧元的优先股转换成普通股,会有助降低救助规模,但管理层不愿这么做,因为担心会让买进这些证券的存款人感到不满.

期望零售客户能够分辨政府担保的存款和可能有风险的银行证券是不切实际的.认为银行能够解决同时提供两种产品造成的利益冲突也是不切实际的.与其试图监管银行向零售客户出售自家债券的做法,政府不如干脆禁止他们这么做.(完)