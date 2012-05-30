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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 13:23 BJT

《企业看点》--5月30日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月30日电---以下为媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,罗斯切尔德(Rothschild)的RIT Capital Partners (RCP.L)同意投资洛克菲勒集团的财富顾问和资产管理业务,组建战略合作企业.[ID:nL5E8GU00P]

* 凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]和Affinity Equity Partners等私募基金提交购买韩国Kyobo Life Insurance待售股权的最后报价.[ID:nL4E8GT9EE]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 王丽鑫

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