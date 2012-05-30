被控窃取纽约联储软件源代码 中国工程师认罪

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月29日电(记者 Basil Katz)---中国电脑工程师张波(音)周二对窃取纽约联邦储备银行软件源代码的指控认罪，他五个月前被捕时曾引发对网络安全的担忧。
现年33岁的张波去年8月承认，他曾将该软件的源代码非法拷贝至移动硬盘并带回家。美国联邦调查局(FBI)当时对他进行了质询，不过今年1月才逮捕他。
在张波被捕后，国会调查人员开始担心，纽约联储面临网络攻击威胁。
张波在案件调查中保持配合态度，随后获得保释。检方建议对其处以不超过1-1.5年的监禁。服刑完毕后他可能被驱逐出境。
美国检方指控张波窃取政府财产，而不是窃取商业机密或是进行计算机欺诈。
据知情人士，纽约联储当时受命负责将一套名为"政府范围会计系统"(Government Wide Accounting)的软件从一台老旧IBM主机上转移到网络。该软件可记录美国政府每日多达数十亿美元计算的账目流动情况。
据刑事指控书称，张波于2011年5月以合约工的身份参与该项目，三个月后，他将该软件部分源代码拷贝至纽约联储的一个移动硬盘，并带回家复制多份。
再过一个月，张波对同事称他丢了包含代码的一个硬盘，在随后的FBI质询中，他承认拷贝了代码，不过是"为个人使用，以便在他失业时对他有用"。
他周二对美国治安法官Michael Dolinger表示："我故意地窃取了美国政府拥有的财产，为自己所用。"(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。