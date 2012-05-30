被控窃取纽约联储软件源代码 中国工程师认罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月29日电(记者 Basil Katz)---中国电脑工程师张波(音)周二对窃取纽约联邦储备银行软件源代码的指控认罪，他五个月前被捕时曾引发对网络安全的担忧。

现年33岁的张波去年8月承认，他曾将该软件的源代码非法拷贝至移动硬盘并带回家。美国联邦调查局(FBI)当时对他进行了质询，不过今年1月才逮捕他。

在张波被捕后，国会调查人员开始担心，纽约联储面临网络攻击威胁。

张波在案件调查中保持配合态度，随后获得保释。检方建议对其处以不超过1-1.5年的监禁。服刑完毕后他可能被驱逐出境。

美国检方指控张波窃取政府财产，而不是窃取商业机密或是进行计算机欺诈。

据知情人士，纽约联储当时受命负责将一套名为"政府范围会计系统"(Government Wide Accounting)的软件从一台老旧IBM主机上转移到网络。该软件可记录美国政府每日多达数十亿美元计算的账目流动情况。

据刑事指控书称，张波于2011年5月以合约工的身份参与该项目，三个月后，他将该软件部分源代码拷贝至纽约联储的一个移动硬盘，并带回家复制多份。

再过一个月，张波对同事称他丢了包含代码的一个硬盘，在随后的FBI质询中，他承认拷贝了代码，不过是"为个人使用，以便在他失业时对他有用"。

他周二对美国治安法官Michael Dolinger表示："我故意地窃取了美国政府拥有的财产，为自己所用。"(完)