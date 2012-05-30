〔中港个股〕中行称今年信贷增速目标略降,目前无贷款放松计划(更新版)

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* 中行今年信贷增速目标较去年略有下降

* 未接到国务院要求增加信贷投放相关通知

* 在同业中受利率市场化推进影响较小

* 已做好人民币对日圆做市商准备

路透北京5月30日电---近日市场普遍关注中国政府持续推出经济刺激政策下银行的放贷动向,按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)对此表示,该行今年信贷增速目标较去年略有下降,目前并没有贷款放松计划.

中行行长李礼辉周三在股东大会上并称,目前没有接到国务院要求增加信贷投放的相关指令或通知,全年贷款会一如既往按年初既定目标实施,保持平稳适度增长.

"我们按既定信贷计划平稳增长,一季度投放较多,其它季度平稳增长,不希望在月末、季末之间有大的波动.我们期望是信贷保持平稳和进一步提升定价的水平."他在回答路透提问时称.

他并表示,中行一季度新增信贷在基本预定之内,今年信贷增速料会保持在12%左右,"但要看市场情况,也许能(较12%)略微高一点,或者低一点."

此前有媒体报导称,大型国有银行在新一轮重大项目获批下,5月末大行信贷投放力度明显加大,某国有大行近一周新增贷款量高达400亿元人民币.

李礼辉表示,银行在信贷投放上会对国家一些重点项目、续建项目、保障性工程予以信贷优先支持,"但我觉得不太可能再来一轮像2009年的经济刺激措施,那不可能持续的,只能是短周期的调控行为,当前银行要保持平稳可持续增长."

他并认为,今年中国GDP(国内生产总值)增速预计能保持在8.3%-8.5%区间,料政府仍会采取一定的财政和货币政策措施保经济增长,但会更加注重经济平稳增速和结构优化.

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.报导同时引述一份相关文件称,政府强调楼市调控可微调,但不会松动.另外也不会重复2008年的4万亿(兆)投资计划.[ID:nSH0106353]

**利率市场化对中行影响较小**

李礼辉同时提到,该行目前对于房贷政策亦未有调整考虑.此外,中行在利率市场化推进中与同业相比受影响较小,随着利率市场化进程加快,应该能很好适应这种竞争环境和利率环境.

"我们的业务占比中,金融市场业务资产对利润贡献度占23%以上,这块业务已完全市场化;海外业务也已全部市场化,(其)对利润贡献度占22%,多元化经营对利润贡献占比6%以上,处于利率市场化中的业务占比在同业中是最高的."他称.

此外,中国银行副行长李早航告诉路透,人民币对日圆可直接交易,是人民币国际化的重要步骤,中行已做好做市商的充分准备,并会在人民币对日圆汇率机制形成上,陆续推出利率和掉期上的相关产品,满足客户保值等需求.

中国外汇交易中心周二公告称,经中国人民银行授权,自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.[ID:nSB1573198]