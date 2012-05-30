〔台湾股市〕收盘下挫1.1%,受宏达电下跌与证所税担忧拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月30日电---台湾股市周三收盘跌1.1%,智能手机制造商宏达电(2498.TW)拖累大盘,而且投资者仍然忧虑政府计划征收的证所税.
加权股价指数.TWII收跌80.49点至7,261.80点,受塑胶类指数.TPLI和金融保险类指数.TFNI下跌拖累,这两类指数分别下跌3.48%和1.57%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。