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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕收盘下挫1.1%,受宏达电下跌与证所税担忧拖累

路透台北5月30日电---台湾股市周三收盘跌1.1%,智能手机制造商宏达电(2498.TW)拖累大盘,而且投资者仍然忧虑政府计划征收的证所税.

加权股价指数.TWII收跌80.49点至7,261.80点,受塑胶类指数.TPLI和金融保险类指数.TFNI下跌拖累,这两类指数分别下跌3.48%和1.57%.

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