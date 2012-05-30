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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕收低,结束三日连涨

路透首尔5月30日电---韩国股市周三小跌,结束三日连涨走势,受西班牙银行业忧虑加剧,和中国积极刺激经济的希望被压制的打击.不过该指数因技术面支撑而扳回稍早部分跌幅.

造船股领跌,Hyundai Merchant Marine(011200.KS)下3%,STX Pan Ocean(028670.KS)挫跌2.3%.

韩股综合股价指数.KS11收低0.27%,报1,844.86点.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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