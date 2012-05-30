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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 14:30 BJT

〔澳洲股市〕小幅收低,受零售销售数据和西班牙忧虑打击

路透墨尔本5月30日电---澳洲股市周三竭力收复失地,但仍以0.5%的跌幅作收.此前公布的零售销售数据,和西班牙主权评级被下调,让投资者信心受到动摇.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收低20点,报4,094.2点.周二上涨1.1%.

矿业股对大盘拖累最重,Newcrest Mining(NCM.AX)在金价下跌后收低2.3%.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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