〔中国股市〕沪综指小幅收低,政府否认将推大规模刺激计划令市场承压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月30日电---中国股市沪综指周三缩量小幅收低.新华社发文称不会再次推出大规模刺激计划来追求经济高增长,令市场热情降温.分析人士认为,在政府"稳增长"的基调下,短线股指继续维持振荡上行的可能性仍较大,后市料还会继续上试2,400点整数关口.
沪综指.SSEC收报2,384.668点,跌4.97点或0.21%.今日上海A股成交额缩至846亿元人民币,上交易日为1,111亿元.该指数上日收创逾半个月新高.
华泰证券分析师周林认为,今天大盘走低与此前澄清新一轮经济刺激计划的报导有关,但无论政府如何表述,肯定需要推出刺激经济反弹的措施;不过方式上可能会与过去有所区别,而是会更注重产业结构调整.
"近期的振荡一直是场内资金在折腾.预计后期振荡上行的可能性较大,但如果要测试年内高点(2,478点),还是需要看具体的经济提振措施,来吸引场外资金入场."他分析称.
新华社周二刊文称,中国目前实施的是"稳增长"政策,这一政策不会重蹈三年前"保增长"刺激计划的覆辙,因此中国不会再次推出大规模的刺激计划来追求经济高增长.
香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升;该篇报导同时引述一份相关文件称,不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.[ID:nSH0106353]
受《生物产业"十二五"规划》即将印发消息刺激,沪深生物制药板块整体上扬,其中莱茵生物(002166.SZ)收报涨停至16.19元.
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,634.6点,跌0.48%,成交量为245,383手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。