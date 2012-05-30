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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下跌0.2%报1.2472,在1.2450有强力支撑

0624GMT

* 欧元/美元下跌0.2%,报1.2472;欧元/日圆下跌0.3%,报99.08;澳元/美元下跌0.5%,报0.9792

* 逊于预期的澳洲零售销售数据公布后,欧元和澳元短暂承压

* 欧元/美元1.2450和欧元/日圆98.94有强力支撑

* 美元指数徘徊于82.59的大型费波纳奇回档位

* 在周五中国PMI数据及美国就业数据出炉前,不太可能出现重大方向性走势.(完)

--编译 丁琦;审校 李爽

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