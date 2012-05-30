〔中国金融〕一季度外资对华金融机构直接投资净流入6.2亿美元--外管局

路透北京5月30日电---中国外管局周三公布数据显示,一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入6.2亿美元,中国境内金融机构对境外直接投资净流出15.5亿美元.

这是外管局首次公布金融机构的直接投资流量数据,并将从此以后每季度公布,意在提高外汇统计数据透明度.

数据并显示,截至2011年末,境外投资者来华直接投资中国境内金融机构存量金额为684.3亿美元,中国境内金融机构对外直接投资存量金额为526.6亿美元.

金融机构直接投资,是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权投资,且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权.

外国来华直接投资流入,是指境外投资者对中国境内金融机构投入或新增的投资资本金,流出是指境外投资者从中国境内金融机构减少或撤出的投资资本金.

对外直接投资资金流出,是指中国境内金融机构对境外企业投入或新增的投资资本金,流入是指中国境内金融机构从境外企业减少或撤出的投资资本金.

如下为中国金融机构直接投资流量表(单位:亿美元):

2012年第一季度

来华直接投资净流入 6.2

流入 6.6

流出 0.4

对外直接投资净流出 15.5

流入 0

流出 15.5 (完)

欲了解详情,请点选中国外管局(here)