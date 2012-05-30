版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元空头继续面临技术面风险

0630GMT

* 到达10日移动均线前,空方似乎很可能失败

* 目标位是波林格区间下缘1.5400美元.10日移动均线切入位在1.5717.

* 潜在偏好仍是看空,尽管盘中曾自1.5609反弹

* 日线趋势指标测试超卖水准,但继续下跌 (完)

--编译 程琳;审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐