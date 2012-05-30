华为和中兴否认获中国政府非法补贴

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/斯德哥尔摩5月29日电（记者 李千仪/Simon Johnson）---中国最大的电信设备制造商华为和中兴否认近几年获得政府非法补贴压制竞争对手。媒体此前报导称，欧盟计划就两家公司存在不公平贸易行为采取行动。

分析师警告称，欧盟若采取行动可能引发贸易战。

华为HWT.UL和中兴(0763.HK)(000063.SZ)凭借价格低廉的产品，近几年在全球电信设备市场抢占很大的份额，同时也令诺基亚西门子通信NOKI.UL、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等公司处于破产边缘。

《金融时报》援引未具名的欧盟官员和行业高管报导称，欧盟委员会一直在搜集华为和中兴利用补贴在欧盟销售低于成本的商品的证据。

欧盟贸易专员卡洛·德古赫特（Karel De Gucht）的发言人称，他尚不能证实《金融时报》的报导内容。

华为和中兴两家公司周二均表示，欧盟一直没有与他们接触。

华为在一封电邮声明中称：“我们对媒体报导所说的华为存在倾销行为和从政府非法补贴中受益予以否认。”

中兴表示，该公司“没有获得过非法和隐性补贴，也没有在任何有业务往来的市场倾销过产品”。（完）

--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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