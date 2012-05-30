《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元接近两年低点,关注西班牙进展

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0645GMT---欧元兑美元EUR=下滑至1.2474,接近两年低点1.2457.据称在1.2450下方挂有停止单,该处附近买兴不弱.期权障碍位在1.2450和1.2400.
西班牙是关注焦点,投资者在关注Bankia困境以及政府计划如何对其进行资本重整.交易员称,如果西班牙寻求国际救助,欧元可能跌向1.20美元.
欧元兑日圆EURJPY=跌0.3%至99.08.澳元兑美元AUD=D4跌0.5%至0.9794,因之前澳洲公布零售销售数据欠佳.(完)
--编译 李爽;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。