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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 15:05 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元接近两年低点,关注西班牙进展

0645GMT---欧元兑美元EUR=下滑至1.2474,接近两年低点1.2457.据称在1.2450下方挂有停止单,该处附近买兴不弱.期权障碍位在1.2450和1.2400.

西班牙是关注焦点,投资者在关注Bankia困境以及政府计划如何对其进行资本重整.交易员称,如果西班牙寻求国际救助,欧元可能跌向1.20美元.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.3%至99.08.澳元兑美元AUD=D4跌0.5%至0.9794,因之前澳洲公布零售销售数据欠佳.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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