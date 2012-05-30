〔日本股市〕结束连续四日涨势收低,瑞萨和奥林巴斯上涨(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 日经指数料录得两年来最差单月跌幅
* 近期股价下降的日本瑞萨电子反弹,扬升27.5%
* 奥林巴斯涨4%,受企业结盟报导激励
路透东京5月30日电---日股日经指数周三收低,结束连续四个交易日的涨势,受出口类股拖累,因西班牙银行系统相关担忧推升日圆.不过近期下跌的日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)则大幅反弹.
软银(9984.T)股价上涨2.7%,此前德意志银行将该公司评级上调.受丑闻缠身的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价攀升4%.软银和奥林巴斯的涨势限制日经指数.N225跌幅.该指数收跌0.3%,报8,633.19点.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。