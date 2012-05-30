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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 15:11 BJT

〔日本股市〕结束连续四日涨势收低,瑞萨和奥林巴斯上涨(更新版)

(新增细节)

* 日经指数料录得两年来最差单月跌幅

* 近期股价下降的日本瑞萨电子反弹,扬升27.5%

* 奥林巴斯涨4%,受企业结盟报导激励

路透东京5月30日电---日股日经指数周三收低,结束连续四个交易日的涨势,受出口类股拖累,因西班牙银行系统相关担忧推升日圆.不过近期下跌的日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)则大幅反弹.

软银(9984.T)股价上涨2.7%,此前德意志银行将该公司评级上调.受丑闻缠身的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)股价攀升4%.软银和奥林巴斯的涨势限制日经指数.N225跌幅.该指数收跌0.3%,报8,633.19点.

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