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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 15:08 BJT

《汇市简讯》1.2450处的欧元/美元期权障碍成为下一道目标

0640GMT

* 欧元/美元脱离低点1.2457,进入欧洲交易时段后欧元买盘回归市场.

* 执行价在1.2450、1.2475和1.2500的期权日内将到期,但下档风险普遍存在.

* 始自1.2475/80的卖单一直延续到1.2500-1.2550的低端,限制欧元反弹,空头目标在1.22区域.

* 欧元区债务忧虑令欧元全线遭遇卖压.

* 欧元/日圆在隔夜市场再次测试98附近,目标是低点98.95/94和2012年低点97.04.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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