〔日本债市〕公债几乎持平,欧债疑虑是市场焦点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月30日电---日本政府公债周三几乎持平,坚守近期交易区间,因对欧债危机担忧持续,使投资者对抛售犹豫不决,而收益率(殖利率)较低也使其他人不愿进行新的押注.
欧盟执委会将于周三宣布欧元区经济策略,阐述各项措施以求在经济增长与不受欢迎的财政整顿计划之间取得平衡,而西班牙和意大利则是重点目标.[ID:nSB1576306]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。