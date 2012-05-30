〔日本债市〕公债几乎持平,欧债疑虑是市场焦点

路透东京5月30日电---日本政府公债周三几乎持平,坚守近期交易区间,因对欧债危机担忧持续,使投资者对抛售犹豫不决,而收益率(殖利率)较低也使其他人不愿进行新的押注.

欧盟执委会将于周三宣布欧元区经济策略,阐述各项措施以求在经济增长与不受欢迎的财政整顿计划之间取得平衡,而西班牙和意大利则是重点目标.[ID:nSB1576306]