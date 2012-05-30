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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 15:20 BJT

〔新兴汇市〕西班牙银行业担忧发酵,新兴亚币应声下挫

* 公司在月底对美元的需求,以及外资银行美元买盘打压印尼卢比

* 披索下滑,受定盘相关的美元买盘和投机客操作打压

* 泰铢处在四个月低点,兑美元支撑线在31.92

路透新加坡5月30日电---新兴亚币周三下滑,因随着对于西班牙银行业担忧的加剧,投资者削减风险资产.与此同时,印尼央行支撑卢比汇率的行动和干预措施也未能挽救颓势.

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