〔新兴汇市〕西班牙银行业担忧发酵,新兴亚币应声下挫

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 公司在月底对美元的需求,以及外资银行美元买盘打压印尼卢比
* 披索下滑,受定盘相关的美元买盘和投机客操作打压
* 泰铢处在四个月低点,兑美元支撑线在31.92
路透新加坡5月30日电---新兴亚币周三下滑,因随着对于西班牙银行业担忧的加剧,投资者削减风险资产.与此同时,印尼央行支撑卢比汇率的行动和干预措施也未能挽救颓势.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。