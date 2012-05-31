韩国三星家族兄弟阋墙,恐打乱接班计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月30日电---三星集团的家族纷争，可能导致该集团的权力交接无法顺利进行。该集团年销售额达2,340亿美元，超过新加坡的经济总量，可谓是富可敌国。

三星电子(005930.KS)的董事长李健熙（Lee Kun-hee）是韩国首富，他在周三就针对他的三起诉讼进行辩护，而起诉他的则是他的长兄李孟熙（Lee Maeng-hee）、姐姐和另一位亲戚，共要求分到10亿美元资产，主要涉及的是三星生命(032830.KS)的股份。但李健熙本人不太可能出席在首尔中央地区法院进行的庭审。

李健熙失去对三星控制的可能性微乎其微，但家族内部的财产纠纷，可能令其独子李在熔（Jay Lee）的接班计划受到阻碍。

2008年，李健熙因逃税和从事金融不法行为获刑，相关诉讼揭露了李氏家族掌舵如此庞大集团的一些不为人知的秘密，而此次庭审或许还会让更多相关的秘密大白于天下。

梨花女子大学（Ewha University）研究生院国际商法和金融学教授Jasper Kim称：“与三星家族及董事长发生民法纠纷，通常不会有好果子吃，由于影响力太大，案件常常会超越经济界限演变成法律事件。”

在韩国豪门中罕见的一场公开口水战中，年逾八旬的李孟熙指责弟弟李健熙“贪婪”、“幼稚”。李健熙还击称，李孟熙已被逐出家门，被父亲李秉哲认定他不适合领导三星集团。

**牵涉到Samsung Everland**

三星集团的真正控制方是Samsung Everland，该公司股本只有1,070万美元，经营业务是一个小型动物园和主题公园。

如果李健熙在三星生命的持股低于Everland所持的股份，按照韩国法律规定，Everland会被看成金融控股公司，那么该公司及旗下公司按要求就得出售非金融公司的股份，当中包括三星电子。

李孟熙和李健熙的姐姐寻求的是分走他所持三星生命的四分之一股份。李健熙是三星生命的最大股东，持有该公司20.76%股权。

现代证券分析师Jun Yong-ki称，“李健熙更愿用现金解决纠纷，因为他所持三星生命的股份流失，会引发三星旗下主要公司发生更大的所有权变更。”

三星拒绝就诉讼置评，称这是涉及私人的民事案件。李健熙则聘用国内三大律师事务所为他辩护。

**家族恩怨**

根据一些关于三星的书籍称，1967年，李孟熙在其父李秉哲隐退后被选定为三星接班人，但他激进的管理方式导致他与其父的亲信发生摩擦。李秉哲的次子李昌熙（Lee Chang-hee）策动一场阴谋，向总统府控告父亲有向海外转移100万美元资产的经济犯罪，导致家族关系最终恶化。李秉哲后来重新出山掌舵公司，1976年他在被诊断患癌后决定让三子李健熙接管公司。

由于韩国民众对财阀巨贾主导经济、导致贫富差距拉大怨声载道，李在熔的接班可能面临跟严格的公众审查。

Jasper Kim称：“在当下这个关口，尚不清楚法院会否按权限驳回向李在熔转让股权的计划。”（完）