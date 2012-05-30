〔中国经济〕鼓励民间投资物流领域的实施细则将于近期出台--发改委

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月30日电---中国国家发展改革委周三表示,经贸司正在抓紧研究制定《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》,将于近期正式出台.
该意见旨在落实此前"国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见".今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.
上周发改委表示,继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.
稍早路透援引官方消息人士透露,酝酿已久的全国流通工作会议将于近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.[ID:nSB1542676]
发改委网站并显示,5月7日-8日,经贸司耿书海副司长带队,赴河北省唐山市调研物流园区发展情况.5月15日,经贸司在北京组织召开"物流园区规划编制专家座谈会",邀请中国物流与采购联合会、综合运输研究所、中国仓储业协会、交通部规划院、北方交通大学的有关专家,对《全国物流园区发展规划(初稿)》进行研究修改.(完)
欲了解详情,请点选发改委网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。