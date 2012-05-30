〔中国钢铁〕发改委强调两广新核准钢铁项目是以压缩产能为前提--新华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月30日电---新华社报导称,中国国家发改委近期核准广东湛江、广西防城港钢铁基地项目,是以压缩钢铁产能为前提,两个项目合计压缩粗钢产能2,684万吨.
发改委近日接连审批通过钢铁基地项目,总投资规模超千亿元人民币,引发市场对于钢铁产能过剩可能进一步加剧的忧虑.
对此新华社援引发改委产业协调司副巡视员李忠娟称,现有钢厂与所在城市发展定位冲突明显的,要有序推进搬迁,且不能以搬迁名义扩大钢铁产能.
根据发改委公布的信息,湛江钢铁基地项目建设规模为年产铁920万吨、钢1,000万吨、钢材938万吨,总投资为696.8亿元,并将在广东累计压缩粗钢产能1,614万吨的基础上实施.
广西防城港钢铁基地项目建设规模为年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨,总投资为639.9亿元,将在广西和武钢累计压缩粗钢产能1,070万吨的基础上实施.
香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升;该篇报导同时引述一份相关文件称,不会重复2008年的4万亿(兆)人民币投资计划.[ID:nSH0106353] (完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。