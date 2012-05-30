〔中国债市〕人民币利率互换重拾跌势,受资金利率走低牵引

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周三重拾跌势,终止此前连日上涨走势.中国政策转向"稳增长"等消息面因素基本反应后,IRS今日跟随资金利率回落而整体下行.不过,由于资金利率已处低位,预计IRS跌势也将因此受限.
交易员并指出,由于国内外消息面仍具有不确定性,投资者倾向于狭窄区间内交投,而在最新经济数据公布前,这种窄幅震荡行情料仍会维持.
"IRS短端肯定是看资金了,资金倒是不会紧,但已经很低了,也跌不了多少.而长端,又推出新刺激经济的政策,以及外围市场的走势都对预期有不确定影响."北京一银行交易员称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.[ID:nSB1576558]
香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 2.5367/2.6617 2.5271/2.6157 2.6514/2.7429 2.8357/2.9229 2.8600/3.1340
周二 2.5820/2.6960 2.5700/2.6550 2.6625/2.7550 2.8550/2.9550 2.8800/3.1625
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变动 -0.0453/-0.0343 -0.0429/-0.0393 -0.0111/-0.0121 -0.0193/-0.0321 -0.0200/-0.0285
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。