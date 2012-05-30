〔中国债市〕人民币利率互换重拾跌势,受资金利率走低牵引

路透上海5月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周三重拾跌势,终止此前连日上涨走势.中国政策转向"稳增长"等消息面因素基本反应后,IRS今日跟随资金利率回落而整体下行.不过,由于资金利率已处低位,预计IRS跌势也将因此受限.

交易员并指出,由于国内外消息面仍具有不确定性,投资者倾向于狭窄区间内交投,而在最新经济数据公布前,这种窄幅震荡行情料仍会维持.

"IRS短端肯定是看资金了,资金倒是不会紧,但已经很低了,也跌不了多少.而长端,又推出新刺激经济的政策,以及外围市场的走势都对预期有不确定影响."北京一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.[ID:nSB1576558]

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.5367/2.6617 2.5271/2.6157 2.6514/2.7429 2.8357/2.9229 2.8600/3.1340

周二 2.5820/2.6960 2.5700/2.6550 2.6625/2.7550 2.8550/2.9550 2.8800/3.1625

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变动 -0.0453/-0.0343 -0.0429/-0.0393 -0.0111/-0.0121 -0.0193/-0.0321 -0.0200/-0.0285

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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