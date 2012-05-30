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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》油价下跌扶助美元/加元汇价

0721GMT

* 油价降低,扶助美元/加元升向1.0270(周二高位)

* 西德克萨斯中质油报每桶90美元,日内下跌0.85%.布兰特原油期货报每桶105.95美元

* 铜价也下挫0.9%,因担心西班牙银行业状况

* 1.0300(前期权障碍)和1.0320(1月9日高位)是为上档阻力位 (完)

--编译 王洋; 审校 程琳

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