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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 15:48 BJT

《汇市简讯》从79.30至79.20间有美元/日圆买单

0721GMT

* 79.00之上有期权障碍,在这下方则挂有停止单

* 79.70-80.00间挂有卖单,80.10上方有停止单

* 欧元/日圆在98.80和98.50处有买单.99.40-50一直到100.00挂有卖单.(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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