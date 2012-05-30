〔中国经济〕国务院确定七大战略性新兴产业十二五重点方向,强调有助稳增长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月30日电---中国稳增长政策陆续出台,周三国务院常务会议通过了"十二五"(2011-2015)发展战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,还提出了20项重大工程.
在经济下行压力加大背景下,上周的国务院常务会议确立"稳增长"政策基调,随后扩大投资,刺激消费,放开民间投资等政策相继出路.但市场亦担心本轮刺激计划有碍经济结构调整.
中国政府网刊发新闻稿援引会议称,"发展战略性新兴产业是一项重要战略任务,在当前经济运行下行压力加大的情况下,对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义."
会议指出,推动战略性新兴产业健康发展,要充分发挥市场配置资源的基础性作用,注重优化政策环境,激发市场主体积极性.
中国2010年确定七大战略新兴产业包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业.目标是2015年其增加值占国内生产总值(GDP)的比重力争达到8%左右.
最新的规划提出,新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术.
新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等,积极推进可再生能源技术产业化.
新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用,形成产业化体系.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。