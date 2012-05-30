〔中国经济〕国务院确定七大战略性新兴产业十二五重点方向,强调有助稳增长

路透北京5月30日电---中国稳增长政策陆续出台,周三国务院常务会议通过了"十二五"(2011-2015)发展战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,还提出了20项重大工程.

在经济下行压力加大背景下,上周的国务院常务会议确立"稳增长"政策基调,随后扩大投资,刺激消费,放开民间投资等政策相继出路.但市场亦担心本轮刺激计划有碍经济结构调整.

中国政府网刊发新闻稿援引会议称,"发展战略性新兴产业是一项重要战略任务,在当前经济运行下行压力加大的情况下,对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义."

会议指出,推动战略性新兴产业健康发展,要充分发挥市场配置资源的基础性作用,注重优化政策环境,激发市场主体积极性.

中国2010年确定七大战略新兴产业包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业.目标是2015年其增加值占国内生产总值(GDP)的比重力争达到8%左右.

最新的规划提出,新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术.

新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等,积极推进可再生能源技术产业化.

新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用,形成产业化体系.(完)

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