〔韩国企业〕GIC和加拿大基金进入竞购14亿美元Kyobo股权决选名单--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月30日电---消息人士表示,新加坡政府投资公司(GIC)和加拿大安大略省教师退休基金(OTPP)进入竞购韩国未上市公司Kyobo Life Insurance股权的最后候选名单.此项交易价值高达14亿美元.
韩国大宇国际(047050.KS)和国有企业韩国资产管理公司(Korea Asset Management Corp,KAMCO)在两项独立交易中出售所持Kyobo约三分之一股权.直接了解情况的消息人士对路透称,周二对这部分股权进行了最终竞标.
当地媒体周三报导,凯雷投资集团[CYL.UL]对大宇持有的较大股权作出竞争性投标.
韩国经济新闻报导,一名消息人士透露,GIC已与骏麒投资(Affinity Equity Partners)联手,欲购买大宇所持Kyobo的24%股权,而凯雷已同阿联酋(阿拉伯联合大公国)主权财富基金联合竞标.
骏麒投资和OTPP也对KAMCO手中9.93%的股权作出报价.KAMCO负责监管韩国金融部门的不良资产.
韩国媒体表示,竞价最高达到每股25万韩元,使大宇和KAMCO所持股权价值分别高达1.2万亿(兆)韩元(10亿美元)和5,000亿韩元(4.25亿美元).(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。