〔韩国企业〕GIC和加拿大基金进入竞购14亿美元Kyobo股权决选名单--消息

路透5月30日电---消息人士表示,新加坡政府投资公司(GIC)和加拿大安大略省教师退休基金(OTPP)进入竞购韩国未上市公司Kyobo Life Insurance股权的最后候选名单.此项交易价值高达14亿美元.

韩国大宇国际(047050.KS)和国有企业韩国资产管理公司(Korea Asset Management Corp,KAMCO)在两项独立交易中出售所持Kyobo约三分之一股权.直接了解情况的消息人士对路透称,周二对这部分股权进行了最终竞标.

当地媒体周三报导,凯雷投资集团[CYL.UL]对大宇持有的较大股权作出竞争性投标.

韩国经济新闻报导,一名消息人士透露,GIC已与骏麒投资(Affinity Equity Partners)联手,欲购买大宇所持Kyobo的24%股权,而凯雷已同阿联酋(阿拉伯联合大公国)主权财富基金联合竞标.

骏麒投资和OTPP也对KAMCO手中9.93%的股权作出报价.KAMCO负责监管韩国金融部门的不良资产.

韩国媒体表示,竞价最高达到每股25万韩元,使大宇和KAMCO所持股权价值分别高达1.2万亿(兆)韩元(10亿美元)和5,000亿韩元(4.25亿美元).(完)