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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元从有关欧洲央行的最新消息中获得支撑

0731GMT

* 完成手续后,希腊银行业将重新获得申请欧洲央行流动性的资格

* 支撑位/期权障碍位1.2450令欧元/美元保持下行

* 欧元现汇脱离1.2452美元的两年新低,但市场仍倾向于逢涨就抛

* 1.2480-1.2500都挂有卖盘,上方埋有止损单.(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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