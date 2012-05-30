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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 16:24 BJT

《汇市简讯》英镑/美元位于1.5560的买单面临威胁

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* 1.5560处的买单受到威胁,因美元继续受避险情绪的支撑

* 金价处在一周亚洲时段低点每盎司1,546美元附近,周二高及1,582美元

* 银价处在约每盎司27.60美元的一周低点,低于周二高位

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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