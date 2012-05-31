昂山素季访问泰国,受英雄般欢迎

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透泰国马哈采5月30日电---诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季(翁山苏姬)周三在泰国受到隆重欢迎，缅甸移民纷纷涌来庆祝她24年来的首次出访。
在泰国首都曼谷边缘的一个工业区，逾1,000名缅甸移民挥舞着旗帜，举着她的照片，夹道欢迎她的到来。她随后在一座废弃大楼的阳台上发表演讲。
因担心会被前军政府挡在国门之外，昂山素季此前一直拒绝离开缅甸，这是她24年来首次出访。她本次行程为期四天，将会见缅泰边界难民营的缅甸难民。
她身穿花白衬衫，向阳台下人群微笑挥手。人们呼喊着她的名字，争相一睹她的容颜。
活动人士估计，泰国至少有200万缅甸移民，很多人寄钱回缅甸养家。昂山素季称，她将努力为缅甸移民争取权益和更好的工作环境。
她用缅甸语对人群说：“我一再这样说：我不想作任何承诺，作了承诺之后如果做不到，那就不好了。但是我可以承诺一件事：我将竭尽全力。”
“我希望从缅甸过来的工人们身体健康，能够发财，也能免于危险，可以尽快回家。”（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。