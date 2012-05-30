〔日本政经〕首相与小泽一郎在消费税问题上分歧犹存,或遇反对党支持

路透东京5月30日电---日本首相野田佳彦周三朝着可能与反对党达成协议,推进其消费税倍增的计划更进一步,此前民主党重要人物小泽一郎拒绝支持该计划.

野田佳彦已誓言将该计划在6月21日本次议会会期结束前付诸表决,并要求全力确保通过.

上调消费税被视为控制日本不断增加的公共债务所需的重要努力之一.惠誉上周下调日本信用评级,称该国在应对不断膨胀的社会保障成本方面的进展不够.

若得不到民主党内最大派系--小泽派的投票支持,野田佳彦需要反对党的帮助,以在众议院和参议员通过该议案.

主要反对党--自民党过去几周为达成妥协敞开大门,该党一直坚持,只有提前选举才能为税收计划达成协议铺平道路.

自民党一位资深议员上周对路透表示,如果野田佳彦同意撤销消费税和社会保障改革中可能引发更多开支的内容,该党或支持到2015年将消费税率上调至10%的提议.

另一位接近日本自民党总裁谷垣祯一的资深议员本周稍早对路透表示,与小泽一郎决裂,以及承诺在通过该税法案后宣布提前选举,可能使野田佳彦获得反对党支持.

小泽一郎仍坚称,上调消费税之前应先进行其他改革.

野田佳彦在与小泽一郎会晤后承认,双方未能弥合有关分歧,不过分歧焦点在于时机,而不是增税的好处.(完)