版本:
中国
债券 | 2012年 5月 30日 星期三 17:35 BJT

〔德国经济〕企业对前景信心改善,因内需与欧元区外出口需求强劲--DIHK

路透柏林5月30日电---德国工商联会(DIHK)周三表示,德国企业对业务前景信心上升,因国内消费及欧元区以外的出口市场需求强劲.

DIHK将2012年德国经济成长率预估上调至1.3%,2月预估为1.0%.结果基于对25,000个成员企业进行访问得出,该调查每年进行三次.

欧债危机复燃引发的不确定性以及撙节措施,已挫伤欧洲需求状况,但德国企业对自身的全球竞争力抱有信心,指因亚洲需求尤为强劲.

"整体来说,企业对现状的评估异常地好,"DIHK写道."企业对未来几个月的展望乐观了许多."

约25%的受访企业认为商业前景改善,而年初此比例为22%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐