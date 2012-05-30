〔德国经济〕企业对前景信心改善,因内需与欧元区外出口需求强劲--DIHK

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透柏林5月30日电---德国工商联会(DIHK)周三表示,德国企业对业务前景信心上升,因国内消费及欧元区以外的出口市场需求强劲.
DIHK将2012年德国经济成长率预估上调至1.3%,2月预估为1.0%.结果基于对25,000个成员企业进行访问得出,该调查每年进行三次.
欧债危机复燃引发的不确定性以及撙节措施,已挫伤欧洲需求状况,但德国企业对自身的全球竞争力抱有信心,指因亚洲需求尤为强劲.
"整体来说,企业对现状的评估异常地好,"DIHK写道."企业对未来几个月的展望乐观了许多."
约25%的受访企业认为商业前景改善,而年初此比例为22%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。