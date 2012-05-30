〔中国债市〕现券收益率基本持稳,新债扰动较小未改市场看多信心

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月30日电---中国银行间债市周三现券收益率整体持稳,早盘受国债招标明显高于预期影响,收益率略涨,但随即吸引买盘涌现,投资者对债市走好的看法并未动摇,利率债收益率稍后重新走稳.在降息等宽货币政策的预期下,信用债则备受青睐,收益率小露跌势.
交易员表示,上午国债招标结果超预期后,二级市场上中长期券种出现一波抛盘,但很快恢复平静,其主要原因在于,中国经济增速不佳基本已成共识,对债市走好的预期并未因偶发事件受到影响.
业内人士透露,财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.,因目前二级市场对五年期债的收益率水平定位偏低,导致机构对该期债需求不足.[ID:nSB1576436]
"中国经济疲弱这是事实吧,未来资金面维持宽松这也是共识吧,这两条没有变,(投资者)还是对债市有信心的."北京一银行交易员称.
其并指出,目前预期中的降息等政策尚未落实,收益率上涨恰恰给买盘好机会介入,今日收益率上涨后,随即买盘涌出也证明上述观点.在中低等信用债市场上,甚至出现卖盘惜售的现象,城投债收益率仍呈下降态势.
为刺激下滑的经济,中国政府近期已施行了若干措施,包括加快基础建设投资,引导民间资本投资等.
香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.[ID:nSB1576558]
剩余期限近七年的固息国债120005债最新成交tCN120005=CFXS在3.18%,上日尾盘为3.17%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.9106 2.3500
上日 1.9118 2.5856
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5710/2.5030
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2790/2.2100
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8000/2.7290 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。