〔中国债市〕现券收益率基本持稳,新债扰动较小未改市场看多信心

路透上海5月30日电---中国银行间债市周三现券收益率整体持稳,早盘受国债招标明显高于预期影响,收益率略涨,但随即吸引买盘涌现,投资者对债市走好的看法并未动摇,利率债收益率稍后重新走稳.在降息等宽货币政策的预期下,信用债则备受青睐,收益率小露跌势.

交易员表示,上午国债招标结果超预期后,二级市场上中长期券种出现一波抛盘,但很快恢复平静,其主要原因在于,中国经济增速不佳基本已成共识,对债市走好的预期并未因偶发事件受到影响.

业内人士透露,财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.,因目前二级市场对五年期债的收益率水平定位偏低,导致机构对该期债需求不足.[ID:nSB1576436]

"中国经济疲弱这是事实吧,未来资金面维持宽松这也是共识吧,这两条没有变,(投资者)还是对债市有信心的."北京一银行交易员称.

其并指出,目前预期中的降息等政策尚未落实,收益率上涨恰恰给买盘好机会介入,今日收益率上涨后,随即买盘涌出也证明上述观点.在中低等信用债市场上,甚至出现卖盘惜售的现象,城投债收益率仍呈下降态势.

为刺激下滑的经济,中国政府近期已施行了若干措施,包括加快基础建设投资,引导民间资本投资等.

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.[ID:nSB1576558]

剩余期限近七年的固息国债120005债最新成交tCN120005=CFXS在3.18%,上日尾盘为3.17%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.9106 2.3500

上日 1.9118 2.5856

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5710/2.5030

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2790/2.2100

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8000/2.7290 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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