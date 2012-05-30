《汇市简讯》欧元几道支撑因素都在倒塌

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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欧元不再像过去两年多数时间里那样似乎显得不受欧债危机影响了.欧元近几天下跌,部分是因为新兴国家央行似乎已经放慢或者可能停止购买欧元用于分散外汇储备.并且据称资金离开欧元区的速度在加快,无论是投资、散户还是企业方面.还有一点值得注意的是,欧元区银行业为达到资本要求而出售海外资产的行动或许就要结束.监管规定银行需在6月末前达到9%的核心一级资本充足率.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。