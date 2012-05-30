《汇市简讯》欧元几道支撑因素都在倒塌

欧元不再像过去两年多数时间里那样似乎显得不受欧债危机影响了.欧元近几天下跌,部分是因为新兴国家央行似乎已经放慢或者可能停止购买欧元用于分散外汇储备.并且据称资金离开欧元区的速度在加快,无论是投资、散户还是企业方面.还有一点值得注意的是,欧元区银行业为达到资本要求而出售海外资产的行动或许就要结束.监管规定银行需在6月末前达到9%的核心一级资本充足率.(完)