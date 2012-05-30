〔全球金融〕监管机构拟对非集中清算的衍生品交易设定保证金规则

路透香港5月30日电---全球性监管机构周三表示,未来数周将发布提议,鼓励银行通过一家集中清算机构开展衍生品交易,但在6月的20国集团(G20)峰会之前难以准备就绪.

该行动是一场大规模监管改革的一部分,这场改革旨在降低规模高达700万亿(兆)美元衍生品领域的风险.衍生品交易头寸的无序解除,促成了2008年和2009年的全球信贷危机.

金融稳定委员会(FSB)在香港的一场会议后还表示,金融市场风险已上升,意指欧元区债务危机所造成的影响.FSB是20国集团的监管工作组.

"在这一背景下,针对全球金融市场和经济的负面溢出效应已增加,"FSB在声明中表示.

FSB并称,将发布一份咨询文件,意在为那些由交易双方直接清算、而非通过集中清算机构处理的交易,制定全球一致认可的保证金规定.

FSB料将推动银行为那些不通过集中清算机构的衍生品交易设定最低保证金.此举旨在鼓励将这些交易纳入集中清算范围,或至少确保这些交易出现问题的风险降低.

集中清算机构由一项基金支持,因此即便某一方破产,交易也能完成.(完)