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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 17:32 BJT

《汇市简讯》欧元区5月经济景气数据疲弱,欧元/美元触及日内新低

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* 欧元区5月经济景气指数进一步下跌,欧元/美元在数据公布后触及日内新低.

* 欧元/美元现汇继续跌向1.2430左右

* 欧元区5月经济景气指数从92.9跌至90.6.

* 据称意大利最新的公债标售非常不佳,这进一步令欧元承压.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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