〔中国汇市〕人民币兑美元收创五个半月新低,欧债危机疑虑难消(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增更多报价)
* 人民币兑美元收创五个半月新低
* 欧洲债务危机负面消息不断,市场心态黯淡
* 中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘活跃
* 部分机构倾向于留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利
路透北京/上海5月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收创五个半月新低.欧洲债务危机负面消息不断,西班牙债务问题施压,令市场心态黯淡;今日人民币中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘亦较活跃,致即期汇价延续跌势.
市场人士并指出,虽然美元指数.DXY已处高位,但欧洲的不确定性所带来的避险需求或为其提供支撑,部分机构倾向于留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利.
"美指强劲,(美元兑人民币)fixing(中间价)高开,日间美元买盘稍强,即期汇价(盘中)就到年内低点了,"上海一欧资银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3577 6.3522 6.3591 6.3297 6.3262 6.3480
上述交易员进一步指出,当前市场的不确定性集中于欧洲,避险需求持续存在,故美元走强的趋势还没逆转,机构购入美元的意愿还是很强;后期大势,仍需海外市场提供进一步的指引.
"今天(美元兑人民币即期汇价)开盘就比昨天高出了40、50个点,留点隔夜美元多头,还是有点盈利的,"他称.
上海另一欧资银行交易员亦表示,当前市场很少有人会看好欧债危机短期解困,有机构会留有美元多头过夜,但美元已处高位,所以留存的量也不会太大.
东京汇市欧元周三跌至两年低点,因市场担心西班牙借贷成本大涨局面,且预期该国或需更多资金来支持境况不佳的银行业.[FRX/CN]
以下为北京时间17:17,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4160/10 6.4030
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3515/65 6.3450
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3822元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。