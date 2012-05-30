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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 17:54 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎触发障碍期权后继续上涨

0917GMT

* 瑞郎兑美元继续追随欧元走低

* 美元/瑞郎创15个月新高0.9658,触发0.9650处的障碍期权

* 逼近0.9700区域,接下来上看技术阻力位0.9710,以及0.9775

* 首道支撑位于0.9610-00.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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