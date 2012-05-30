〔中港股市〕港股回吐本周涨幅,中国新出台刺激计划的希望遭打击

路透香港5月30日电---香港股市周三收低,结束前三个交易日涨势,因此前媒体报导打击了对中国政府正考虑又一轮大规模刺激计划的希望,拖累最近表现超群的股票走疲.

新华社周二刊文称,中国目前实施的是"稳增长"政策,这一政策不会重蹈三年前"保增长"刺激计划的覆辙,因此中国不会再次推出大规模的刺激计划来追求经济高增长.