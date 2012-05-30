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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 17:50 BJT

〔中港股市〕港股回吐本周涨幅,中国新出台刺激计划的希望遭打击

路透香港5月30日电---香港股市周三收低,结束前三个交易日涨势,因此前媒体报导打击了对中国政府正考虑又一轮大规模刺激计划的希望,拖累最近表现超群的股票走疲.

新华社周二刊文称,中国目前实施的是"稳增长"政策,这一政策不会重蹈三年前"保增长"刺激计划的覆辙,因此中国不会再次推出大规模的刺激计划来追求经济高增长.

中国股市沪综指缩量小幅收低.沪深300股指.CSI300自三周高位处下跌0.3%.沪综指.SSEC收报2,384.668点,跌4.97点或0.21%.今日上海A股成交额缩至846亿元人民币,上交易日为1,111亿元.

恒生指数.HSI收低1.92%,报18,690.22点,回吐本周稍早涨幅,跌破2011年10月低点到2012年2月高位之间50%的费波那奇回档位约18,966点.

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