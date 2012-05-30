〔中港股市〕港股回吐本周涨幅,中国新出台刺激计划的希望遭打击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---香港股市周三收低,结束前三个交易日涨势,因此前媒体报导打击了对中国政府正考虑又一轮大规模刺激计划的希望,拖累最近表现超群的股票走疲.
新华社周二刊文称,中国目前实施的是"稳增长"政策,这一政策不会重蹈三年前"保增长"刺激计划的覆辙,因此中国不会再次推出大规模的刺激计划来追求经济高增长.
中国股市沪综指缩量小幅收低.沪深300股指.CSI300自三周高位处下跌0.3%.沪综指.SSEC收报2,384.668点,跌4.97点或0.21%.今日上海A股成交额缩至846亿元人民币,上交易日为1,111亿元.
恒生指数.HSI收低1.92%,报18,690.22点,回吐本周稍早涨幅,跌破2011年10月低点到2012年2月高位之间50%的费波那奇回档位约18,966点.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。