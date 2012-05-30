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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 17:51 BJT

《汇市简讯》美元和欧元兑日圆分别下跌

0924GMT

* 美元/日圆触发位于79.20的止损点,跌向79.10时有买盘浮现.

* 欧元/日圆跌破98.50日圆后,日圆交叉汇率持续出现强劲抛盘.

* 美元/日圆逼近79.00时浮现来自半官方、投资者和逢低介入的买盘.

* 美元料可守住79.00,79.00-78.95设有停损点,78.80料有买盘介入.(完)

--编译 沈以文;审校 侯向明

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