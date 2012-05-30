〔中国证券〕中金所将期指持仓限额由100手调至300手,因应市场规模扩大

路透上海5月30日电---中国金融期货交易所周三宣布,将沪深300股指期货<0#CIF:>的持仓限额由100手调升至300手,以因应市场规模扩大及套期保值需求扩大的新形势.

中金所新闻稿称,该交易所今日发布修订后的风险控制管理办法及配套通知,未来还可以根据市场风险状况调整持仓限额标准.

持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量.

在期指上市前夕,中金所曾为强化风险控制,将持仓限额由筹备初期的600手调低为100手.不过随着期指参与者的逐步增多及沪深300ETF(交易所上市基金)上市,偏低的持仓限额标准在一定程度上影响了投资者的参与深度和持仓结构的优化.(完)