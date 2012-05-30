路透伦敦5月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元续跌至1.2500关口之下,为2010年7月以来首次,昨日未能重返1.2600之上.重要阻力仍位于周一所形成的1.2620/30水平.要防止汇价朝上周高位1.2820/30迈进,导致轧空,必须守住此阻力位.2010年希腊首次申请援助时所创低位1.1880仍是主要目标位,仍很有可能再次下看这些低位,不过或许会在2010年6月低位1.2150附近获得一些支撑.

美元/日圆:美元继续在略高于79.00处获得支撑,但下行压力仍占主导,尽管汇价仍高于200日移动均线切入位78.60.低于云区阻力位80.40,美元/日圆就仍面临跌向78.50及200日移动均线的风险.只有收在云区线切入位80.42之上,才暗示美元企稳.

英镑/美元:英镑兑反弹的美元仍很难上扬,最终跌破1.5645支撑位......目前看来可以肯定的是,汇价可能会进一步跌向1.5530,最终再次跌向年内低位1.5230.若英镑/美元现在反弹,应该会在1.5670区域附近遇到阻力,其上阻力为本周高位1.5730区域,更大阻力位于1.5770,为此轮走势50%费波纳奇回档技术位.比此更为强劲的阻力仍位于1.5840/50,上周此处压力异常强劲.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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