亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦5月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元续跌至1.2500关口之下,为2010年7月以来首次,昨日未能重返1.2600之上.重要阻力仍位于周一所形成的1.2620/30水平.要防止汇价朝上周高位1.2820/30迈进,导致轧空,必须守住此阻力位.2010年希腊首次申请援助时所创低位1.1880仍是主要目标位,仍很有可能再次下看这些低位,不过或许会在2010年6月低位1.2150附近获得一些支撑.
美元/日圆:美元继续在略高于79.00处获得支撑,但下行压力仍占主导,尽管汇价仍高于200日移动均线切入位78.60.低于云区阻力位80.40,美元/日圆就仍面临跌向78.50及200日移动均线的风险.只有收在云区线切入位80.42之上,才暗示美元企稳.
英镑/美元:英镑兑反弹的美元仍很难上扬,最终跌破1.5645支撑位......目前看来可以肯定的是,汇价可能会进一步跌向1.5530,最终再次跌向年内低位1.5230.若英镑/美元现在反弹,应该会在1.5670区域附近遇到阻力,其上阻力为本周高位1.5730区域,更大阻力位于1.5770,为此轮走势50%费波纳奇回档技术位.比此更为强劲的阻力仍位于1.5840/50,上周此处压力异常强劲.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。