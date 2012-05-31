(重温稿)〔台湾货币市场〕短率偏紧略升,月底拆借活水不多

* 月底及缴税因素令拆借活水不多

* 银行间积极申报存单,且央行多照单全收

* 拆款及短票利率高点上移

记者 张雅菁

路透台北5月30日电---台湾银行间短率周三偏紧略升,月底及缴税因素本已令可供拆借的资金水源缩减,再加以央行冲销并不手软,有拆借需求者必须花些功夫找钱,一周拆款利率高点上移.

银行资金调度人士指出,虽然今日存单到期大,但在预期央行6月底不会升息且为下月的季度预排资金落点下,银行间还是先以续报央行存单为优先,而央行也多照单全收,造成上午拆借不易,近午时还有不少票券商及银行在找钱,而且有银行接受较高的利率0.82%来应急.

但由于资金只是分配不均,从累计准备积数来看并非全面吃紧,一周期的拆款利率多数最高只是成交在0.80%.至于明日进入月底最后一天,且央行存单到期仅120亿台币,恐怕欲松不易,银行及票券商多以预做调度,进入备战状态.

"明天月底也可能比较惨烈,但希望不会,能跨的都跨了,今天只有一笔没有跨,"一大型票券商调度人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.519%,上日在0.512%;区间在0.388-0.750%,上日在0.388-0.720%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.820%,上日在0.506-0.780%.

年度综合所得税申报将在明日截止,以现金缴税者不少都是赶在今日明日最后关头才去报税,不过这类金额比重并不大;真正综所税缴库高峰将在6月上旬.

据财政部赋税署官员指出,以银行帐户扣款方式缴税者将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库(意即资金离开银行体系),而通常第一批比重最高;至于近年颇受民众欢迎的信用卡缴税方式,这类税款则是在6月8日当日即会入库.

**短票利率上测**

短票方面,票券商表示,由于资金紧张,大型公股银行再开出0.88%的买票利率,而明日逢月底料仍偏紧;至于周五的例行发票高峰,虽然央行存单到期多,但银行间为了回补积数且预留缴税周转金空间,恐怕不能排除也是有场硬仗要打.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%;上日区间在0.86-0.87%.

台湾央行今日共发行2,554亿台币存单,相较存单到期金额3,290.5亿,存单发行余额减少736.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周四120亿及周五4,075.3亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为221亿台币;累计超额准备为2,483亿台币,加计前期1%的超额准备为3,255亿台币.

**公债RP利率向高档靠拢**

债市同业附买回(RP)利率周三向高档靠拢.因月底赎回高峰来临,以及大型寿险公司自投信端大举赎回基金,令市场紧张情势进一步升高,公司债及公债均出现大额资金缺口需调度.

大型寿险业者指出,在本地市场有投资标的而产生资金需求.交易商则表示,为应付寿险大笔资金需求,投信端陆续提解和走钱,场上几乎没有余钱供应,尾盘也看不到回流资金,有缺口只好转而寻求拆款或财务部门协助,一周拆款高点随之攀升.

"明天应该还会有一点,但赎回高峰应该是落在今天,"一位券商交易人士表示.

资金人士并表示,今日虽见部分券商为顺利完成调度而被迫接受高档成交利率,但整体而言,上扬幅度并不大;预料此波资金赎回将会延续到明日,加之周四还有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,后市资金情势并不乐观.

"市场没钱,根本不用谈利率,因为就算调高也找不到,"一位银行交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,上日报0.72-0.74%间.

拆款中心资料PIBC显示,本地时间12:05时,一周拆款高点较上日升高4基点至0.82%.(完)