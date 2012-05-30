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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 18:12 BJT

《汇市简讯》美元/加元有升至1.0300空间,上看波林格区间高端

0927 GMT

* 美元兑加元上看1.0300,有升至波林格区间上端的空间

* 随着汇价继续走高,多头活跃

* 日线图显示超买,但目前未阻碍升势

* 停止单在1.0152下方,若1.0300被突破则或上移.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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