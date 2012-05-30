版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 18:02 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微跌,恐录得去年9月来最糟单月表现

路透东京5月30日电---交易最活跃的东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三微跌,结束连续三天涨势,恐录得去年9月以来最糟单月表现.投资者对欧元区债务危机态度谨慎.

但市场跌势受限,因寄望中国将推出经济刺激政策应对预期中的出口下降.人民币兑美元下跌,助上海期胶合约尾盘中扳回跌幅,也限制TOCOM期胶跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐