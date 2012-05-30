〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微跌,恐录得去年9月来最糟单月表现

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月30日电---交易最活跃的东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三微跌,结束连续三天涨势,恐录得去年9月以来最糟单月表现.投资者对欧元区债务危机态度谨慎.
但市场跌势受限,因寄望中国将推出经济刺激政策应对预期中的出口下降.人民币兑美元下跌,助上海期胶合约尾盘中扳回跌幅,也限制TOCOM期胶跌幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。