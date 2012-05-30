〔中国外汇〕汇丰银行中国获准成为首批人民币兑日圆直接交易做市商

中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海5月30日电---汇丰银行(中国)有限公司周三宣布,已获批成为中国内地银行间外汇市场首批人民币对日圆直接交易的做市商.
据汇丰提供的新闻稿称,汇丰将于交易推出后在银行间外汇市场提供人民币对日圆的买卖双向报价,为市场提供流动性.
中国外汇交易中心此前公告称,将自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.
汇丰中国于2005年获批成为内地银行外汇市场首批外汇交易做市商之一.2010年8月,汇丰中国获批成为银行间市场首批三家人民币对马来西亚林吉特的做市商之一.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.23%至93.84；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微跌至95.11。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.05%，SDR篮子指数升0.34%，BIS指数跌1.18%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8655 40 欧元 7.2694 -151 日圆 6.0896 -264 港元 0.8848 3.5 英镑
路透北京2月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8637元附近，较上日升值约58点。