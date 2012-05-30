〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌逾2%,受欧债危机忧虑拖累

路透雅加达5月30日电---马来西亚棕榈油期货周三结束四日的涨势,下跌逾2%,因欧元区债务危机对价格构成压制.不过穆斯林国家7月将迎来斋月,这预期中的需求限制了市场跌幅.

指标8月棕榈油期货FCPOc3收高2.1%,报每吨3,111马币(林吉特).本月以来期价已下跌逾10%.

今日成交17,601口,周二为15,689口.

一位在吉隆坡的交易员说:"棕榈油从宏观经济不确定性中寻找交投线索...如果欧洲情况不佳.市场将进一步下滑."

路透技术分析师王涛表示,根据波浪理论,棕榈油将降至3,069马币.

一位在雅加达的交易员说:"市场基本面仍然看多,因产出放缓且出口还不错,不过供需以外的因素令买家的担心."(完)