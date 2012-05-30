〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌逾2%,受欧债危机忧虑拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透雅加达5月30日电---马来西亚棕榈油期货周三结束四日的涨势,下跌逾2%,因欧元区债务危机对价格构成压制.不过穆斯林国家7月将迎来斋月,这预期中的需求限制了市场跌幅.
指标8月棕榈油期货FCPOc3收高2.1%,报每吨3,111马币(林吉特).本月以来期价已下跌逾10%.
今日成交17,601口,周二为15,689口.
一位在吉隆坡的交易员说:"棕榈油从宏观经济不确定性中寻找交投线索...如果欧洲情况不佳.市场将进一步下滑."
路透技术分析师王涛表示,根据波浪理论,棕榈油将降至3,069马币.
一位在雅加达的交易员说:"市场基本面仍然看多,因产出放缓且出口还不错,不过供需以外的因素令买家的担心."(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。