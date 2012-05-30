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债券 | 2012年 5月 30日 星期三 19:40 BJT

〔美国数据〕5月25日当周住房抵押贷款申请减少,尽管利率下滑--MBA

路透纽约5月30日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,因再融资需求不振,即便是抵押贷款利率再度触及纪录低点.

5月25日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌1.3%至794.7.再融资指数下跌1.5%至4,388.8.购房抵押贷款指数则降0.6%至185.6.

再融资占整体抵押贷款活动的比例持稳于76.6%.

该周30年期固息抵押贷款利率下降2个基点,平均为3.91%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋;审校 丁琦

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