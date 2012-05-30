〔美国数据〕5月25日当周住房抵押贷款申请减少,尽管利率下滑--MBA

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约5月30日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,因再融资需求不振,即便是抵押贷款利率再度触及纪录低点.
5月25日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌1.3%至794.7.再融资指数下跌1.5%至4,388.8.购房抵押贷款指数则降0.6%至185.6.
再融资占整体抵押贷款活动的比例持稳于76.6%.
该周30年期固息抵押贷款利率下降2个基点,平均为3.91%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋;审校 丁琦
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。