〔表格〕加拿大4月PPI与前月持平,较上年同期增长0.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月30日电---加拿大统计局周三公布,加拿大4月生产者物价指数(PPI)与前月持平,较上年同期增长0.4%.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)
总体 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 +1.0 +0.9
扣除石油/煤炭 -0.1 -0.1 -0.1 +0.5 +0.5 +0.4
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)
总体 -2.0 -1.7 -1.6 -13.6 -5.7 -5.6
扣除矿物燃料 -1.3 +0.1 +0.3 -5.6 -3.3 -3.2
(完)
浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 丁琦;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。