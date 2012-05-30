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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 20:41 BJT

〔表格〕加拿大4月PPI与前月持平,较上年同期增长0.4%

路透5月30日电---加拿大统计局周三公布,加拿大4月生产者物价指数(PPI)与前月持平,较上年同期增长0.4%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)

总体 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 +1.0 +0.9

扣除石油/煤炭 -0.1 -0.1 -0.1 +0.5 +0.5 +0.4

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

4月 3月(修正) 3月(前值) 4月 3月(修正) 3月(前值)

总体 -2.0 -1.7 -1.6 -13.6 -5.7 -5.6

扣除矿物燃料 -1.3 +0.1 +0.3 -5.6 -3.3 -3.2

(完)

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--编译 丁琦;审校 王洋

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