〔国际油市〕亚洲石脑油跌至四日低位,经济不确定性令需求承压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月30日电---亚洲石脑油价格周三跌至四日低位每吨855.50美元,因布兰特原油下跌,而石化生产商的现货需求也低迷,因大部分厂商鉴于全球经济的不确定性,选择离场观望.
裂解价差略微上升,不过疲弱的基本面令交易者对0.65%的升幅未予理会.
现货升水已受到打击,因Reliance被迫以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约25美元的价格出售一批7.5万吨的6月底船货,该升水幅度较前次销售下跌近33%.
"疲弱的基本面或延续至整个第三季,"一位交易商表示.
不过阿布扎比国家石油公司(ADNOC)未对其纪录高位的售价作出让步,原因之一是供应较低.
但买家也未见退让,部分正在考虑放弃该合同.
汽油裂解价差上涨0.22美元,至近两周高位每桶7.80美元,受助于来自越南、巴基斯坦和斯里兰卡等的本地区需求强劲.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 855.50 -15.50 -1.78 871.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 92.72 -1.72 -1.82 94.44
97号现货汽油GL97-SIN 120.23 -2.07 -1.69 122.30
95号现货汽油GL95-SIN 116.73 -1.92 -1.62 118.65
92号现货汽油GL92-SIN 113.40 -1.90 -1.65 115.30
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.80 0.22 2.90 7.58
--编译 丁琦;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。