〔国际油市〕亚洲石脑油跌至四日低位,经济不确定性令需求承压

路透新加坡5月30日电---亚洲石脑油价格周三跌至四日低位每吨855.50美元,因布兰特原油下跌,而石化生产商的现货需求也低迷,因大部分厂商鉴于全球经济的不确定性,选择离场观望.

裂解价差略微上升,不过疲弱的基本面令交易者对0.65%的升幅未予理会.

现货升水已受到打击,因Reliance被迫以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约25美元的价格出售一批7.5万吨的6月底船货,该升水幅度较前次销售下跌近33%.

"疲弱的基本面或延续至整个第三季,"一位交易商表示.

不过阿布扎比国家石油公司(ADNOC)未对其纪录高位的售价作出让步,原因之一是供应较低.

但买家也未见退让,部分正在考虑放弃该合同.

汽油裂解价差上涨0.22美元,至近两周高位每桶7.80美元,受助于来自越南、巴基斯坦和斯里兰卡等的本地区需求强劲.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 855.50 -15.50 -1.78 871.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 92.72 -1.72 -1.82 94.44

97号现货汽油GL97-SIN 120.23 -2.07 -1.69 122.30

95号现货汽油GL95-SIN 116.73 -1.92 -1.62 118.65

92号现货汽油GL92-SIN 113.40 -1.90 -1.65 115.30

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.80 0.22 2.90 7.58